Telenor har alvorlege problem – SMS og BankID nede fleire stader i landet

– Feilen har ramma fleire stader i landet, og mange er berørt av den. Det er klart det er alvorleg når ein så sentral teneste blir ramma. Det er for tidleg å seie kor mange som er ramma og kor stort det totale omfanget er. Vi kan berre beklage overfor kundane, seier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor til NTB.

Det var i 13.30-tida at den norske mobilgiganten varsla kundar om at fleire SMS-tenester er nede og at feilen også rammar BankID på mobil. Det betyr at ei rekke tenester, som nettbank, er utilgjengeleg for dei som bruker BankID på mobil.

– Vi jobbar på spreng no med å få full oversikt over årsak og omfang, og vil rette feilen så fort som mogleg. Men vi vil ikkje gå ut med noka forventa rettetid no, seier Krokan.

Det er for tidleg å seie om feilen kjem av programvare, hardwareproblem eller om det kan vere snakk om eit dataangrep, ifølgje Krokan.

