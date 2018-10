Sykepleiarar går ut i streik etter meklingsbrot

innenriks

Meklinga starta onsdag formiddag med frist til midnatt. Seks timar på overtid kom beskjeden om at partane ikkje har komme til semje.

– Sjukepleiarar skal sikrast same minstelønnsnivå uavhengig av kvar dei jobbar. Det nekta motparten å godta, seier forbundsleiar Eli Gunhild By.

Rundt 500 sjukepleiarar er omfatta av pleie- og omsorgsovereinskomsten. Bedriftene som er tatt ut i første fase utfører oppdrag for helseføretaka. Pasienthotell, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylke blir ramma av første streikeuttak, ifølgje forbundet.

Verksemdene som er omfatta av første streikeuttak er: Åstveit Helsesenter AS og Eurest Haukeland pasienthotell AS (NSF Hordaland), Eurest Zefyr pasienthotell AS (NSF Nordland), Eurest Ullevål pasienthotell AS (NSF Oslo), Godthaab Helse- og rehabilitering (NSF Akershus), Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (NSF Troms) og Ringen Rehabiliteringssenter AS (NSF Hedmark).