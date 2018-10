Streik fører til stengde dører på Haukeland pasienthotell

innenriks

Meklinga mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel starta onsdag formiddag med frist til midnatt. Seks timar på overtid kom beskjeden om at partane ikkje kom til semje.

– Sjukepleiarar skal sikrast same minstelønnsnivå uavhengig av kvar dei jobbar. Det nekta motparten å godta, seier forbundsleiar Eli Gunhild By i ein pressemelding.

– Vårt krav var ein lengre lønnsstige med 10- og 16-årstrinn minimum som i KS og med 500.000 kroner etter ti år frå 2019. Kravet var godt innanfor det som er forhandla fram i andre tariffoppgjer. NSF fremma også krav om ei betre sjukelønnsordning, seier By.

– Dramatisk

Bedriftene som er tatt ut i første fase, utfører oppdrag for helseføretaka. Sjukepleiarar ved pasienthotell, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylke blir ramma av første streikeuttak.

Haukeland pasienthotell er altså blant verksemdene som er ramma. Her er heile sju av åtte sjukepleiarar tatt ut i streik.

Divisjonsdirektør Askjell Utaaker i Helse Bergen seier til Bergensavisen at det uforsvarleg at så mange sjukepleiarar ved hotellet blir tekne ut av arbeidsstokken. Han fryktar dramatiske konsekvensar.

– Dette vil ramme pasientane. Omtrent halvparten kan vi nok flytte til andre hotell, men for den andre halvparten er ikkje dette medisinsk forsvarleg. Vi er bekymra for kreftpasientar som er inne til behandling. Dette vil ramme dei, seier han til BA.

Haukeland pasienthotell må stengje dørene fredag ettermiddag som følgje av streiken.

– Godt tilbod

NHO Service og Handel meiner NSF sa nei til eit betre tilbod enn det ein elles har fått i lønnsoppgjeret i år.

– Vi har strekt oss svært langt for å unngå streik. Norsk Sykepleierforbund fekk i meklinga tilbod om eit betre oppgjer enn det privat sektor elles har fått. Trass i dette vel NSF å gå ut i streik. Dette er vanskeleg å forstå, seier direktør for arbeidsliv Sigbjørn Mygland i NHO Service og Handel i ei pressemelding.

Sjukepleiarane fekk tilbod om at alle sjukepleiarar i NHO-bedrifter med minst ti års ansiennitet i lokaloppgjera skal løftast til same nivå som sjukepleiarar det elles er naturleg å samanlikne seg med.

– På toppen av dette tilbaud NHO eit nytt trinn på ansiennitetsstigen på ti år, der satsane skal avtales ved neste hovudoppgjer.

Forbundsleiaren reagerer sterkt på uttalane frå NHO Service og Handel.

– Dette kjenner vi oss ikkje igjen i, seier By.

Første streikeuttak

Rundt 500 sjukepleiarar er omfatta av pleie- og omsorgsovereinskomsten.

Verksemdene som er omfatta av første streikeuttak, er: Åstveit Helsesenter AS og Eurest Haukeland pasienthotell AS (NSF Hordaland), Eurest Zefyr pasienthotell AS (NSF Nordland), Eurest Ullevål pasienthotell AS (NSF Oslo), Godthaab Helse- og rehabilitering (NSF Akershus), Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (NSF Troms) og Ringen Rehabiliteringssenter AS (NSF Hedmark).

By påpeikar at det er stor streikevilje blant sjukepleiarane og at uttaket er gjort for å ramme motparten økonomisk.

– Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig, seier ho.