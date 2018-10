Politiet bekymra over avtalte slåstkampar fleire stader i landet

innenriks

På ti dagar har Sørvest politidistrikt fått ti meldingar om avtalte slåstkampar.

Politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth, som leiar det førebyggjande avsnittet i Stavanger, fryktar i tillegg at mørketala er store, skriv Stavanger Aftenblad.

– Slåstkampane blir planlagde og gjennomførast som avtalt. Så langt har vi klart å stanse tre slåstkampar. Vårt mål er å avverje at dette etablerer seg i regionen vår, seier ho.

– Mange tilskodarar

Ifølgje politioverbetjenten kom den første slåstkamp-meldinga til politiet 11. oktober.

– Nettopp fordi slåstkampane er avtalt, er det også mange tilskodarar. Alle slåstkampane blir filma og delt. Eg merker meg at ingen av tilskodarar ser ut til å ha tankar om å prøve å stanse valden. I staden står dei med mobiltelefonane sine, seier Rotseth.

Slåsting på elevarrangement

Det er ikkje berre i Rogaland at politiet slit med at folk møtes for å slåst. Seinast torsdag formiddag måtte Aust politidistrikt rykke ut til Hellerudsletta på Romerike etter meldingar om slåsting i samband ei yrkesmesse. Ein gut blei sendt til sjukehus etter å ha blitt slått i hovudet.

– Fire gutar på 15 år blei bringa inn. Desse blei peikt ut som mistenkte for vald mot guten som blei sendt til sjukehus, opplyser politiet.

Operasjonsleiar Gisle Sveen seier til Aftenposten at det var tydeleg at ungdommane hadde avtalt på førehand at «her skulle det lagast bråk». Det skal ha vore fleire slåstkampar ved messa dei siste dagane.

– Det er noko riv ruskande gale når vi må ha fire politipatruljar for å få orden på eit elevarrangement, seier han.

