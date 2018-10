Norwegian-overskot på 1,3 milliardar kroner

innenriks

– Det er gledeleg å legge fram eit godt resultat med reduserte einingskostnadar trass i ein sterk vekst, ikkje minst internasjonalt. Framover skal veksten minke og vi skal sjå resultat av dei store investeringane vi har gjort, noko som vil komme kundar, tilsette og aksjonærar til gode, seier konsernsjef Bjørn Kjos.

Han minner samtidig om den tøffe konkurransen i luftfarten og at høg oljepris og ein sterk dollarkurs i tillegg vil påverke bransjen. Det er dermed duka for ytterlegare effektivisering av drifta og kostnadsreduksjonar, seier Kjos.

Nesten 11 millionar passasjerar flaug med Norwegian i tredje kvartal, ein auke på 11 prosent.

Kabinfaktoren, altså kor godt selskapet klarer å fylle flya, fall likevel til 90,5 prosent i tredje kvartal i år frå 91,7 i fjor, ifølgje selskapet sjølv.

Driftsinntektene auka med 3,3 milliardar kroner til 13,4 milliardar i tredje kvartal 2018 samanlikna med dei same tre månadane i fjor. Dei samla operasjonelle utgiftene auka samtidig med drygt 3,1 milliardar kroner. I dette reknestykket kjem blant anna lønnskostnadar og andre personalutgifter som auka med nesten 300 millionar kroner.

Selskapet peikar som vanleg på den svært unge flyflåten, som med ein gjennomsnittsalder på 3,7 år har ført til 30 prosent reduksjon i utsleppa per passasjer sidan 2008.

– Ein ny rapport lagt fram dette kvartalet viser at Norwegian er det mest drivstoffvennlege flyselskapet på transatlantiske ruter. Dette viser at vår investering i dei nyaste flya på marknaden er det viktigaste miljøtiltaket i luftfarten. Nye fly er vinn-vinn for miljøet, passasjerkomforten om bord og billettprisane bidrar til lågare kostnadar for Norwegian, seier Kjos.

