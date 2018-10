Noregs Bank held styringsrenta uendra

innenriks

Noko nytt rentehopp – etter den førre auken på 0,25 prosent – kjem dermed ikkje før over nyttår. Avgjerda torsdag var i tråd med forventningane til dei fleste økonomar og ekspertar etter at Noregs Bank nedjusterte rentebana noko ved førre korsveg i september.

Det var første gongen på sju år at sentralbanken heva styringsrenta, frå rekordlåge 0,5 prosent til 0,75 prosent. For å nå gradvis opp til ei styringsrente på 2 prosent om tre år er det grunn til å tru at vi dei neste tre åra kan få fem renteaukingar på «ein kvarting».