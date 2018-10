Nato-admiral om Trident Juncture: – Det vil bli utfordringar

innenriks

– Trident Juncture gir oss ein sjanse til å sjekke vår kollektive styrke og kapasitet til å forsvare ein av våre allierte under artikkel fem i Atlanterhavspakta: Eit angrep på éin er eit angrep på alle. Samtidig får vi trene under vanskelege vêrforhold, sa Nato-admiral og øvingsleiar Foggo torsdag.

Nato-admiralen møtte pressa saman med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i samband med startskotet for øvinga der alle dei 29 medlemslanda og partnarane Sverige og Finland deltar.

Utfordringar

Men trass i at øvinga, som er den største i Nato sidan den kalde krigen, gir viktig trening på kollektivt forsvar og flytting av store militære styrkar, erkjenner Foggo at ei slik øving ikkje kjem utan utfordringar.

– Eg ville loge om eg sa at det ikkje vil vere utfordringar og problem undervegs. Det er ikkje mogleg å flytte så mange soldatar, køyretøy eller andre fartøy utan eit godt logistikksystem. Vi lærer mykje undervegs, spesielt om kor tilstrekkeleg logistikksystemet er. Men eg er veldig fornøgd så langt, og eg håper at det vil fortsette dei neste to vekene av øvinga, seier Foggo til NTB.

Unik moglegheit

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen understreka på pressekonferansen at planlegginga og tilrettelegginga har vore krevjande, og at befolkninga og ulike involverte partar har vore sentrale aktørar for å legge forholda til rette for øvinga.

– Nato er hjørnesteinen i forsvaret vårt. Frå eit norsk syn er vi veldig fornøgd med at Nato fokuserer på eit kollektivt forsvar, der øvinga blir halden i Noreg. Det viser at det blir lagt vekt på den nordlege delen av alliansen. Vi er glade for at vi er ein del av heilskapen, men så må vi også huske at vi må vere klare til å forsvare andre land i Nato dersom det blir aktuelt, sa Bruun-Hanssen.

Forsvarssjefen understreka vidare at Trident Juncture på ein måte er unik ettersom den påverkar og vil fortsette å påverke befolkninga så lenge øvinga går føre seg på norsk jord. Ifølgje forsvarssjefen har folk vist forståing og tolmod, samtidig som Noreg har fått moglegheit til å oppdatere dei nasjonale forsvarsplanane.

