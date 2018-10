KrF får støtte for å auke barnetrygda

innenriks

KrF-leiar Knut Arild Hareide insisterer på at utspelet ikkje er meint som nokon tjuvstart på regjeringsforhandlingar til høgre eller venstre etter vegval-landsmøtet 2. november.

– Vi kjem ikkje med ultimate krav. Etter 2. november vil vi som eit samla lag komme med våre krav inn i eventuelle regjeringsforhandlingar. Der vil heilskapen avgjere. Men dette vil vere ein viktig sak, seier han til NTB.

– Vi må sette tydeleg fotavtrykk for å løfte barnefamiliar, uansett om vi går den eine eller den andre vegen, legg første nestleiar Olaug Bollestad til.

Stille i 20 år

Andre nestleiar Kjell Ingolf Ropstad viser til at barnetrygda har stått stille sidan 1996. Samtidig har barnefattigdommen auka frå 4 prosent til 10 prosent, prisane har auka med 55 prosent og norske kvinner føder færre barn.

– Det er med andre ord mange gode grunner for å auke barnetrygda, sa han då KrF la fram forslaget torsdag.

Spleiselag

Forslaget er skrudd saman slik at dei med høgast inntekt må betale mest til det KrF-leiinga omtalar som eit spleiselag.

Ein person utan barn med inntekt på rundt éin million kroner vil få auka skatten med om lag 9.000 kroner i året, mens ein familie med to barn og 940.000 kroner i inntekt, får 13.000 kroner meir å rutte med etter skatt.

Ein låginntektsfamilie med to barn og samla inntekt på 480.000 kroner i året, vil sitte igjen med 16.000 kroner meir i året.

Ein familie med to barn der inntekta samla er over 2 millionar kroner i året, får 2.700 kroner mindre å rutte med.

– Ikkje målretta

SV og Raudt jublar over KrF-utspelet og varslar støtte. Ap held døra open, Høgre er lunkne og Frp delt.

For berre ei veke sidan fastslo finansminister og Frp-leiar Siv Jensen at det ikkje vil vere målretta å auke barnetrygda. Det same var bodskapen frå statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg (H) då statsbudsjettet vart lagt fram 8. oktober.

No seier Frps sosialpolitiske talsmann Erlend Wiborg at auka barnetrygd kombinert med å skattleggje den, er i tråd med konklusjonane i eit partiinternt utval han har leidd.

– Eg trur KrF og Frp kan bli einige. Men innretning og med kor mykje, er det for tidleg å seie noko om, seier han.

Høgres familiepolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen seier at Høgre er einig i KrFs intensjon om å styrke økonomien til barnefamiliar, men ikkje nødvendigvis einig i innretninga.

Freistar med siger

Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja meiner at auka barnetrygd må greiast ut nærmare, men seier også at KrF kan få ein «blank siger» i ein eventuell regjeringsplattform med Høgre, Frp og Venstre.

På motsett side varslar SV-leiar Audun Lysbakken at ei kraftig styrking av barnetrygda blir eitt av SVs hovudkrav i eventuelle forhandlingar.

– Auka barnetrygd er eitt av fleire tiltak Ap vil sjå på, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Gjerne gjennom auka skatt, men ikkje for vanlege lønnsmottakarar og pensjonistar, understrekar han.

Første nestleiar i Raudt, Marie Sneve, varslar at partiet vil stemme for KrFs forslag, men håpar også å få KrF med på å skjerme mottakarar av sosialhjelp mot kutt.

– Denne auken vil ikkje bety noko som helst for dei fattigaste familiane, dersom vi ikkje får slutt på at mange kommunar kuttar barnetrygda for dei som får sosialhjelp, seier Sneve.

