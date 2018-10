KrF får SV-garanti om auka barnetrygd

innenriks

Midt under den interne debatten om vegval i KrF kjem SV med ei klar melding om eit skikkeleg løft for barnetrygda. Auka barnetrygd er noko av det SV vil prioritere aller høgast viss partiet igjen får makt.

– Regjeringa har gjort målretta grep som har gjort fattige familiar fattigare. Dei som har minst, har vore med på å betale for skattelettene til den økonomiske eliten. Dette er prisen for å halde høgresida ved makta, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

– Riksrevisjonens rapportar understrekar at viss ein verkeleg ønsker å ta eit oppgjer med fattigdommen, er ei vidareført Høgre og Frp-regjering ingen truverdig strategi, seier Lysbakken.

Han nemner i same åndedraget kutt i barnetillegget for uføre, i bustøtta og i overgangsstønaden.

Strategien gjekk ut i 2017

Talet på barn som lever i hushald med vedvarande låg inntekt, auka frå 84.000 – 8,6 prosent – i 2013 til 100.000 i 2016, ifølgje tal som Riksrevisjonen har henta frå Bufdir.

Ifølgje Riksrevisjonen har ikkje Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) avklart korleis dei skal koordinere arbeidet mot barnefattigdom vidare etter at verkeperioden for strategien mot barnefattigdom gjekk ut i 2017.

Prosentdelen fattige har auka trass i at BLD har sett i verk fleire tiltak mot barnefattigdom.

– BLD har berre evaluert effekten av nokre få av tiltaka. Riksrevisjonen meiner derfor at det er for tidleg å vurdere kva effektar ytterlegare tiltak har hatt for å redusere konsekvensane av fattigdom blant barn og unge, heiter det.

8 milliardar

SV-leiaren meiner universelle ordningar som barnetrygda bidreg til å redusere ulikskap utan å lage fattigdomsfeller.

Han har denne meldinga til dei delane av KrF som åtvarar mot eit samarbeid med SV:

– Det viktigaste som kjem til å skje viss SV får makt, er at det endeleg blir fart i politikken for ei meir rettferdig fordeling.

SVs krav er at barnetrygda må tilbake på nivået frå 1996, då barnetrygda sist vart justert for prisvekst. Totalt vil det i dag koste i overkant av 8 milliardar kroner å heve ytinga tilbake til 1996-nivået. I det alternative budsjettet sitt for 2018 foreslo SV å bruke 1,8 milliardar kroner på auka barnetrygd.

– Styrkar innsatsen

Barneminister Linda Hofstad Helland (H) seier det er alvorleg at så mange barn veks opp i låginntektsfamiliar.

– Auken dei siste åra har hovudsakleg skjedd blant barn med innvandrarbakgrunn. Det å få mødrer med innvandrarbakgrunn ut i arbeid, er noko av det viktigaste vi kan gjere for å redusere fattigdommen, seier ho til NTB.

– Samtidig må vi legge til rette for at barna får ein god oppvekst, mellom anna gjennom gode buforhold og økonomisk støtte til fritidsaktivitetar.

Statsråden viser til at regjeringa i 2019-budsjettet sitt styrker innsatsen mot barn i låginntektsfamiliar med 181 millionar kroner.

– Det gjer vi for at desse barna skal ha dei same forholda og fridommen til å skape si eiga framtid som alle andre. Vi har mellom anna styrkt den nasjonale tilskotsordninga mot barnefattigdom frå om lag 100 millionar kroner i 2014 til om lag 292 millionar kroner i 2019, og vi håper at fleire kommunar vil søke desse midlane.

(©NPK)