Kirsti Husby kåra til årets kvinnelege medieleiar

Husby er den første kvinnelege sjefredaktøren i Adresseavisen. Ho har jobba i avisa sidan 1998 og blei sjefredaktør i 2017.

Juryen skriv i grunngivinga at «Årets vinner nyter stor respekt og omtales som en tydelig leder. En som kan lede både gjennom utvikling og strategi – og med omsorg og blikk for menneskene rundt seg. Hun løfter også fram dyktige kolleger, flere av dem kvinner, både som profilerte journalister, kommentatorer og redaktørkolleger».

Juryen peiker også på at ho overtok jobben på kort varsel og har leidd snuoperasjonen i avisa på imponerande vis.

Prisen som årets talent – ein pris som går til kvinner under 35 år som viser stort leiartalent og gode resultat innan journalistikk, marknad eller organisasjon – blei tildelt ansvarleg redaktør Anniken Renslo Sandvik i Finnmarken. Ho tok over som ansvarleg redaktør i april 2017 etter å ha sagt nei til jobben fleire gonger.

Juryen grunngir valet blant anna med at «Årets talent har et stort engasjement for jobben sin. Hun beskrives som en analytisk og tydelig leder med en enorm arbeidskapasitet. Dette er en dame som får folk med seg. En raus leder som ser alle, og som følger opp hver enkelt medarbeider. Hun fikk mye ansvar nærmest over natta, men har taklet opp- og nedturer. Hun yter alltid mer enn forventet og går foran som et godt forbilde».

Medieprisane blei delt ut torsdag kveld under haustkonferansen til Medienettverket – som i år fylte 20 år. Medienettverket er eit nettverk på tvers av mediebransjen som arbeider for å inspirere fleire kvinner til å ta leiarposisjonar innan medieyrket.

