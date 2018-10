Fylkesleiar foreslår måte for å få Hareide-delegatar tilbake

innenriks

– Svært mange meiner det no strengt tatt manglar fire støttespelarar for Knut Arild sitt syn, skriv Sele i ei lukka gruppe for KrF-fylkesleiarar på Facebook, ifølgje Bergens Tidende.

Han viser til at Rogaland KrF laurdag valde å sende 15 av 16 delegatar som støttar Solberg-regjeringa, til det ekstraordinære landsmøtet, trass i at eit stort mindretal på fylkesårsmøte støtta Hareide-linja. I innlegget foreslår Sele ein metode der fylka kan jamne ut i favør av Hareide.

– Ein vil ofte oppleve at ein må avrunde, at matematikken ikkje går heilt opp. Dersom ein er i ein situasjon der ein må bikke den eine eller den andre vegen, då tenkjer eg at ein kan avrunde til fordel for Hareide, seier Sele, som kallar forslaget «luftig».

Tove Welle Hauglands, som sit i sentralstyret med Sele, kallar forslaget usmakeleg.

– Det er veldig uryddig av han å halde på sånn. Det er fylka som bestemmer korleis ein skal velje delegatar. Dag bidrar til dette med å spreie usikkerheit, seier ho.

Sele presiserer at han ikkje reknar sitt fylke som det mest sannsynlege til å følgje rådet hans og at han tenkjer mest på der det er raudt fleirtal. Han seier også at forslaget må forståast som halvvegs fleip og halvvegs alvor.

Telemark KrF vedtok onsdag å sende tre raude og tre blå delegatar til det ekstraordinære landsmøtet, trass i at eit knapt fleirtal støtta Hareide.

42 delegatar gav støtte til Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, mens 35 av dei 78 røysteføre ville ha samarbeid med Solberg-regjeringa. Éin av delegatane stemte blankt.

Ifølgje ei kartlegging VG har gjort blant 138 delegatar, vil 56 i regjering med Ap og Sp, mens 71 vil i regjering med Høgre, Frp og Venstre. Resten vil bli verande i opposisjon eller har ikkje bestemt seg. Det må 96 stemmer til for å få fleirtal.

