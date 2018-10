Telenor rapporterer om solide resultater

innenriks

Det er ein nedgang frå same periode i fjor, då resultatet var på 7,3 milliardar kroner. Det er likevel betre enn forventningane til analytikarane, ifølgje Dagens Næringsliv.

Omsetninga i tredje kvartal i år var 27,6 milliardar kroner, ein auke med 1 prosent frå same kvartal i fjor, går det fram av Telenors kvartalsrapport, som vart lagt fram onsdag.

– Det vi har fått til så langt i år bekreftar styrken i organisasjonen og vår gjennomføringsevne på tvers av selskapet, seier konsernsjef Sigve Brekke i ei pressemelding.

Konsernet fekk 700.000 fleire mobilabonnentar i perioden juli til september og har dermed totalt 173 millionar kundar globalt.

Telenor melder at tredje kvartal inneheldt viktige milepælar. Selskapet viser til at ein i Thailand hadde ein overgang frå konsesjons- til lisensmodell og at Telenor har sikra viktig tilgang til frekvensar og infrastruktur.

I Pakistan og Bangladesh er inntektsveksten betra, men i Myanmar har det komme ein fjerde mobiloperatør inn i marknaden og skjerpa konkurransen. Telenor har tapt 1 million abonnentar i tredje kvartal i Myanmar, går det fram av kvartalsrapporten.

Selskapet selde også mobilverksemda i Sentral- og Aust-Europa. Det førte til at aksjonærane fekk utbetalt til saman 6,4 milliardar kroner.

(©NPK)