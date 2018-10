Oslo Børs henta seg litt inn

innenriks

Måndag og tysdag denne veka fall hovudindeksen til saman over 4 prosent, men det snudde litt onsdag då det vart ein liten oppgang. Til saman vart det omsett aksjar og eigenkapitalbevis for 6,7 milliardar kroner.

Equinor var mest omsett og steig 0,7 prosent. Aker BP auka med 2,2 prosent, og Subsea 7 steig 2 prosent. Vinnaren var Tomra, som auka heile 7 prosent.

Taparane onsdag var Telenor, som fall 0,7 prosent, og Marine Harvest, som fall 1,6 prosent.

Ved dei tonegivande børsane i Frankfurt, Paris og London gjekk det òg oppover onsdag. DAX 30 i Frankfurt steig 0,3 prosent, FTSE 100 i London steig 0,7 prosent, og det same gjorde CAC 40 i Paris.

Dei amerikanske indeksane fall likevel rundt 1 prosent etter opninga onsdag ettermiddag, norsk tid.

Då Oslo Børs stengde, vart eit fat nordsjøolje omsett for 76,4 dollar på spotmarknaden. Amerikansk lettolje vart seld for 66,7 dollar fatet. Det er eit fall på vel ein dollar sidan tysdag. Fallet kjem av at Saudi-Arabia tidlegare i veka varsla at kongedømmet vil auke oljeproduksjonen med 300.000 fat dagleg til 11 millionar fat.

