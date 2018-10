NRK: Ropstad hadde dialog med Høgre om abortutspel

innenriks

Statsminister Erna Solbergs utspel i VG om at ho er open for å endre abortlova vekte begeistring på KrFs høgrefløy sist torsdag. Uttalane kom som eit svar på ei utfordring frå Ropstad tidlegare same dag.

Fleire som gjekk på talarstolen under årsmøtet i Rogaland KrF i helga, brukte saka til å støtte opp under sitt syn om at partiet burde gå inn i regjeringa Solberg.

NRK melder at Ropstad hadde dialog med Høgres kommunikasjonsavdeling om abortutspelet, før han valde å utfordre statsministeren og Ap-leiaren i VG.

Ropstad bekreftar at Høgres pressesjef Peder Egseth foreslo at han skulle ha eit utspel om abort.

– Eg fekk vel eit spørsmål frå Egseth om dette var ei sak eg hadde planlagt å køyre utspel på, og han fortalde at bioteknologi og tvillingabort var saker dei hadde sett på og jobba mykje med i Høgres kommunikasjonsavdeling, og at han ikkje vart overraska over om KrF løfta det som tema, seier nestleiaren.

Fleirtalet i Rogaland KrF valde å sende 15 blå delegatar og éin raud til landsmøtet 2. november, trass i at ein tredel av dei frammøtte på fylkesårsmøtet støtta Hareides ønske om å samarbeide med Ap og Sp.

Delegatfordelinga frå KrFs største fylke kan avgjere landsmøtet i Hareides disfavør. Det vil innebere at KrF bryt løftet sitt om ikkje å gå i regjering med Frp, og at vi får ein fleirtalsregjering av dei to partia og Høgre og Venstre.

