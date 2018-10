KrF og kulturministeren i klinsj om kyrkekutt

innenriks

– Departementet viser til effektiviseringsprosessar som er i gang og vel å kutte rammeoverføringa til Den norske kyrkja med heile 56 millionar kroner. Eg fryktar regjeringa no tar ut gevinsten av effektiviseringa for tidleg, sa Bekkevold i Stortingets munnlege spørjetime onsdag.

– Er det greitt at Den norske kyrkja må kutte i for eksempel prestestillingar med det budsjettet regjeringa har lagt fram? ville han vite.

Men kulturminister Trine Skei Grande (V) meiner det er feil at det blir kutta i kykjebudsjettet. Ho viste til at det Bekkevold meiner er kutt, i realiteten er 50 millionar kroner regjeringa i to år på rad har løyvd til omorganisering av Den norske kyrkja frå 14 einingar til éin.

– Av og til må ein sette ein strek for når omorganiseringa er over. Driftsmidlane ligg på same nivå som i 2016, då omorganiseringa starta, svarte Grande.

(©NPK)