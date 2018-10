Klart raudt fleirtal i Oppland KrF

innenriks

Pendelen svingar dermed ørlite i Hareides favør. Av dei 90 delegatane som no er klare til landsmøtet, støttar 40 rådet frå partileiaren om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, mens 39 vil starte sonderingar med Solberg-regjeringa.

Eit lite mindretal, ni delegatar, går inn for å fortsette i opposisjon som i dag, mens to er usikre.

Men framleis treng Hareide 56 delegatar på si side for å sikre fleirtal for si linje. Dermed stig spenninga når store fylkeslag som Agder og Hordaland, som begge tradisjonelt er blå, skal velje sine delegatar fredag og laurdag. Dei to fylkeslaga skal sende høvesvis 18 og 14 representantar til landsmøtet.

I Hordaland forventar alle eit blått fleirtal på årsmøtet, inkludert Hareide sjølv. No rasar debatten i fylkeslaget om årsmøtet skal velje ein «winner takes all»-løysing, slik Rogaland KrF gjorde, eller om valet av delegatar skal spegle fordelinga på årsmøtet.

– Skal vi vere «snille» taparar eller «slemme» vinnarar? Eg aksepterer ikkje at det skal vere moralsk gale å kjempe for sitt syn etter ordinære spelereglar, seier Torstein Mentzoni, lokallagsleiar i Bergen Vest KrF, til Bergens Tidende.

– Det som skjer dersom vi er for snille med mindretalet, er at vi nullar ut vekta til fylket på landsmøtet, meiner han.

