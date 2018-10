Hareide skal ha nekta Ropstad å dra til Telemark

innenriks

Fylkeslaget samla seg onsdag kveld i Bø i Telemark for å velje seks delegatar til KrF-landsmøtet 2. november, der partiet skal avgjere om partiet skal gå til venstre eller høgre.

Opphavleg var det meininga at KrFU-leiar Martine Tønnessen skulle fronte synet til høgresida mot stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, som støttar Hareides råd om å søkje regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

Men måndag vart dei 79 delegatane til årsmøtet i fylkeslaget informert i ein e-post om at Ropstad kom til å stille i staden for Tønnessen.

Reagerte sterkt

– Eg bad om å få sleppe, fordi eg syntest det var litt ugreitt at eg skulle debattere mot ein stortingspolitikar på heimebane. Eg spurde derfor Kjell Ingolf om han kunne ta det i staden, og det sa han ja til, seier KrFU-leiaren til VG.

Ifølgje VG-kjeldene skal Hareide ha reagert sterkt på at Ropstad utan å informere resten av partileiinga takka ja til invitasjonen.

Ropstad, som vil inn i Solberg-regjeringa, har segla opp som den mest aktuelle leiarkandidaten i KrF dersom Hareide skulle tape kampen om vegvalet.

Hareide skal ha sett foten ned for Ropstads deltaking og grunngitt dette med at det er semje i partileiinga om at ingen av dei skal reise åleine på fylkesårsmøta og argumentere for sitt syn.

På eit møte i partileiinga onsdag vart det semje om å sende 1. nestleiar Olaug Bollestad i staden.

Det lykkast ikkje NTB å få ein kommentar frå Hareide onsdag kveld.

«Tredje veg»

Ifølgje avisa Dagen vil òg stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan dra til Telemark for å kjempe for ein «tredje veg» – nemleg å halde fram i opposisjon som i dag.

Grøvan seier til avisa at han trur frykta for splitting i partiet har gjort hans alternativ meir aktuelt.

– Å ha eit landsmøte som er delt på midten, og den situasjonen som det set partiet i, trur eg alle opplever som krevjande og alvorleg, seier Grøvan, som òg meiner at alternativet hans er sterkt underkommunisert.

– Eg skal no ut på fleire fylkesårsmøte, seier han.

Telemark er rekna som eit av «vippefylka» i KrF, der resultatet kan gå begge vegar. Men ifølgje fylkesleiar Erik Næs skal dei seks delegatane representere dei ulike syna i fylkeslaget.

Før avstemminga i Telemark er 90 av dei 190 delegatane til landsmøtet klare. Oppteljinga så langt viser at 40 av dei støttar Hareide, 39 vil gå til høgre, 9 vil bli verande i opposisjon, mens to er usikre.

(©NPK)