Få kvinner kjem i arbeid eller studerer etter introduksjonsprogram

Dei største nasjonalitetsgruppene som deltok i introduksjonsprogrammet i 2017, er frå Eritrea, Syria og Somalia. Deltakarar frå Eritrea og Syria trekker opp totalresultata, mens deltakarar frå Somalia trekker ned.

– At berre tre av ti deltakarar frå Somalia går over i arbeid og utdanning rett etter programmet, gir grunn til bekymring. Deltakarar som kjem frå Somalia har det lågaste utdanningsnivået av alle deltakarar i programmet, men det forklarar ikkje heile forskjellen i resultat. Vi må ha ekstra merksemd på innhald og kvalitet i programmet for denne gruppa framover, seier direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Til saman gjekk like under halvparten av alle deltakarane i introduksjonsprogrammet direkte ut i arbeid eller utdanning i 2017. Mens over halvparten alle menn gjekk direkte ut i arbeid eller utdanning etter programmet, gjorde berre tre av ti kvinner det same.

– Gapet i resultat mellom kvinner og menn har halde seg stabilt over fleire år. Forklaringa ligg delvis i at kvinnene har lågare utdanningsnivå enn menn når dei kjem, men sjølv med same utdanningsnivå er forskjellane betydelege, seier Rieber-Mohn.

Ho meiner resultata viser at det er behov for å fornye og forbetre introduksjonsprogrammet.

– Særleg må vi få fleire av kvinnene ut jobb og utdanning. Vi må sørgje for at alle flyktningar får betre kompetanse, som også dekkjer behova i arbeidslivet. Eg vil om kort tid legge fram integreringsstrategien til regjeringa der vi vil peike på fleire konkrete tiltak slik at vi lykkast betre med å få fleire i jobb og utdanning, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

