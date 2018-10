Bekkevold refsar Høgre-innblanding om abort

innenriks

KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, som støttar partileiar Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, meiner saka kan oppfattast som eit bakhaldsangrep.

– Når ein skal ut og løfte fram så viktige saker, burde det ha vore ei samla partileiing som gjorde det, ikkje berre éin. Ein burde i alle fall ha informert partileiaren om det. Eg liker den strategien der veldig dårleg, seier han til NTB.

Høgre-kontakt

NRK fortel at Ropstad hadde dialog med kommunikasjonsavdelinga til Høgre om eit utspel om å endre abortlova før han valde å utfordre statsministeren og Ap-leiaren i VG.

Bekkevold tek atterhald om at NRKs framstilling av saka er rett og ber Høgre halde seg unna KrF-prosessen.

– Viss kommunikasjonssjefen har vore inne i bildet og gitt høgresida i KrF råd om korleis dei skal gå fram, meiner eg dei har gått for langt. Ein må ha trua på at eigne argument for å velje høgresida held, slik at ein ikkje treng draghjelp frå Høgre for å argumentere for det, seier KrF-profilen.

Begeistring

Statsminister Erna Solbergs (H) utspel i VG om at ho er open for å endre abortlova, vekte begeistring på høgrefløya i KrF sist torsdag. Utsegnene kom som eit svar på ei utfordring frå Ropstad tidlegare same dagen.

Fleire som gjekk på talarstolen under årsmøtet i Rogaland KrF i helga, brukte saka til å støtte opp under synet sitt om at partiet burde gå inn i Regjeringa Solberg. Også Dagbladet skriv at Ropstad og pressesjefen i Høgre, Peder Egseth, hadde samtalar før Solbergs abortutspel.

NRK fortalde først at Egseth foreslo at Ropstad skulle komme med eit abortutspel, men dette avviser både Ropstad og Egseth overfor NTB.

– Eg fekk vel eit spørsmål frå Egseth om dette var ei sak eg hadde planlagt å køyre utspel på, og han fortalde at bioteknologi og tvillingabort var saker dei hadde sett på og jobba mykje med i Høgres kommunikasjonsavdeling, og at han ikkje vart overraska om KrF løfta det som tema, seier nestleiaren til NRK.

Ropstad og nestleiarkollegaen hans, Olaug Bollestad, ønsker begge at partiet går inn i dagens regjering.

Ropstad slår tilbake

Ropstad avviser overfor NTB at han ikkje informerte sin eigen partileiar om abortutspelet.

– Denne saka varsla eg på vanleg måte på morgonmøtet vårt at eg kom til å gå ut med. Eg snakka med Knut Arild om det. Han var direkte informert, men vi hadde ikkje diskutert kor og korleis, seier han.

Hareide var ikkje til stades på morgonmøtet Ropstad refererer til. Etter det NTB har funne ut, kontakta Hareide sjølv Ropstad etter å ha vorte informert om at Ropstad ønskte å følgje opp eit utspel frå organisasjonen Menneskeverd i VG, sjølv om nestleiar Olaug Bollestad allereie hadde kommentert saka.

Avviser innblanding

Ropstad meiner at dialogen mellom han og Høgre er kjent frå før for partileiaren.

– Knut Arild har vore kjent med at eg har hatt dialog med folk i Høgre, på same måte som eg har vore kjent med at han har hatt dialog med folk i Ap og Sp, seier Ropstad.

– Men forstår du at kontakten med Høgres pressesjef kan oppfattast som at partiet nærmast har vorte invitert til å blande seg inn i KrF-prosessen?



– Eg synest ikkje det, seier Ropstad.

– Det er ikkje noko veldig unormalt i at vi snakkar saman.

Onsdag er det nytt fylkesårsmøte i KrF, denne gongen i Telemark, som skal velje seks delegatar til landsmøtet.

