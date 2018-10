Telemark KrF kan ta vegval bak lukka dører

innenriks

Fylkesstyret diskuterer tysdag ettermiddag om det skal innstille på å lukke dørene under det ekstraordinære fylkesårsmøtet på Bø hotell onsdag.

Fylkesleiar Erik Næs seier i ein SMS til NTB at det er usikkert om det blir noka avklaring tysdag.

– Eg håpar det, skriv han.

Ifølgje fylkessekretær Tone Helene Strat låg det an til at fylkesstyret ville innstille på lukka dører, men så har ein funne grunn til å ta ein ny runde på spørsmålet.

– Det er uansett fylkesårsmøtet som avgjer om det blir lukka eller opne dører. Grunngjevinga for å lukke er at det er mange uerfarne blant dei 77 delegatane på fylkesårsmøtet. Og vi ønsker ikkje at nokon lèt vere å ta ordet berre fordi dei kan oppleve at det er litt skummelt med presse til stades på møtet, seier Strat til NTB.

Fylkesleiar Næs kjem til å stemme for partileiar Knut Arild Hareides forslag om å innleie regjeringsforhandlingar med Arbeidarpartiet og Senterpartiet under det ekstraordinære landsmøtet på Gardermoen 2. november. Telemark skal i tillegg velje fem delegatar onsdag.

