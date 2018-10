Store nedbørsmengder, snøvêr og vanskelege køyreforhold

innenriks

Målestasjonen Eikemo i Hordaland registrerte 97,7 millimeter nedbør på eitt døgn fram til tysdag morgon, mens Øvstedal og Røldalsfjellet registrerte 91,8 og 82,6 millimeter. I Rogaland toppar Lysebotn nedbørsoversikta, med 85,4 millimeter, mens det fall 81,9 millimeter i Sauda på 24 timar.

I fjellet i Sør-Noreg kom nedbøren som snø mange stadar tysdag. Det er varsla vanskelege køyreforhold som følgje av både sterk vind og snøvêr. Fram til onsdag er det også meldt om vanskelege køyreforhold i Møre og Romsdal og Trøndelag, med fallande snøgrense og snøbyer. Her blir det åtvara om vanskelege køyreforhold somme stadar ned til 400–600 meter over havet.

Allereie no åtvarar meteorologane om moglegheit for snø på Austlandet på fredag når temperaturane vil begynne å falle utover dagen. Eit lågtrykk vil prege vêret i heile landsdelen og dermed er det også moglegheiter for at den første snøen vil falle i låglandet.

(©NPK)