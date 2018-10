Raudt vil stoppe tvangssamanslåing av fylke

innenriks

Stortingsrepresentant og partileiar Bjørnar Moxnes skal onsdag legge fram eit forslag frå Raudt om å stoppe alle tvangssamanslåingar av fylke. Det gjeld både Finnmark og Troms; Buskerud, Østfold og Akershus (Viken); Telemark og Vestfold; Oppland og Hedmark (Innlandet); og Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland).

– No som alle brikkene er på plass etter at regjeringa la fram oppgåvemeldinga si på fredag, burde alle sjå at regionreforma ikkje er verd papiret ho er skriven på. Reforma er eit politisk makkverk som legg opp til ei regional sentralisering der makt og arbeidsplassar blir flytta frå distrikta til store fylkeshovudstader. Vi må nullstille alle tvangssamanslåingane, så kan vi heller flytte makt og pengar ut i landet på demokratisk vis, seier Moxnes.

Han meiner det ikkje er nok å spele ballen tilbake til fylkestinga, slik Senterpartiet nyleg har foreslått for alle dei nemnde samanslåingane bortsett frå Finnmark og Troms, og Viken.

– Eg trur ikkje folk i Sogn og Fjordane eller Hedmark vil bli fornøgde med ei slik forskjellsbehandling, der framtida til heimfylka deira blir lagt i hendene på toppolitikarar med utsikt til posisjonar i dei nye storregionane. Der det ikkje er noko lokalt ønske frå befolkninga om samanslåing, skal det heller ikkje gjennomførast noka samanslåing. Eg håper folk over heile landet vil reise seg og seie ifrå, slik at Stortinget blir nøydd til å lytte, seier han.

(©NPK)