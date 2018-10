Oslo Børs fall 2 prosent igjen

innenriks

Dermed har børsen falle over 4 prosent på berre to dagar. Tysdag vart det omsett aksjar og eigenkapitalbevis for 7,17 milliardar kroner.

Som på måndagen er det oljeaksjane som dreg børsen ned. Equinor fell 1,9 prosent. Aker BP gjekk ned 3,5 prosent, Subsea 7 fall 4,1 prosent.

Taparane er PGS som fell 4,4 prosent og DNO som fell 5,2 prosent. Elles fell Yara 4,3 prosent.

Ved dei tonegivande børsane i Frankfurt, Paris og London gjekk det ikkje noko betre. DAX 30 i Frankfurt fall 2,4 prosent, mens FTSE 100 i London fall med 1,6 prosent. CAC 40 i Paris gjekk tilbake 1,8 prosent.

Børsane i Asia fall markert tysdag. Det same gjorde dei amerikanske børsane, som fall 2 prosent ved opninga.

Då Oslo Børs stengde, vart eit fat nordsjøolje omsett for 78 dollar på spotmarknaden. Amerikansk lettolje vart seld for 67,6 dollar fatet. Det er eit fall på meir enn to dollar sidan måndag.

Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih har, ifølgje Reuters, varsla at kongedømmet skal auke oljeproduksjonen frå dagens nivå på 10,7 millionar fat til 11 millionar fat per dag, og det har gitt fallande oljeprisar dei siste dagane.

(©NPK)