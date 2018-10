Få og minimale funn av framandstoff i norsk kjøtt

innenriks

Totalt vart det tatt 4.001 prøvar, og i om lag 1,4 prosent av prøvane vart det funne restar av veksthormon og forhøgde nivå av forureinande stoff. Funna vart følgt opp av Mattilsynet, som har konkludert med at ingen av prøvane viste konsentrasjonar av legemiddelrestar som tydde på ulovleg bruk av forbodne legemiddel.

Mattilsynet opplyser vidare at det vart påvist steroid i åtte storfeprøvar, ti saueprøvar og i ein hesteprøve. Det blir peika på at produksjonsdyr skil ut desse stoffa naturleg, avhengig av kjønn og drektigheitsstatus, og at funna var innanfor det som blir omtalt som naturleg.

Naturlege hormon

– Det er i framandstoffprogrammet for 2017 ikkje avdekt funn som gir mistanke om ulovleg bruk av legemiddel, og funna handla mest om naturlege hormon frå dyr eller tungmetall som finst i naturen. Resultata er også på linje med funn gjort i tidlegare år, seier seniorrådgjevar Waleed Ahmed i Mattilsynet.

Tungmetall

Ifølgje Mattilsynet vart ein overskriden grenseverdi av legemiddelet benzylpenicillin påvist i ein mjølkeprøve hos storfe. Ein høgare verdi enn tillatt av tungmetallet kadmium vart påvist i lever frå sju reinsdyr, 20 elg og ein prøve frå viltlevande reinsdyr. Det vart også påvist høgt innhald av bly i ein leverprøve frå oppdrettsreinsdyr.

Kadmium i innmat kjem av forureining i miljøet og gjeld dyr på utmarksbeite og ville dyr. På bakgrunn av ei risikovurdering Folkehelseinstituttet har gjort på oppdrag frå Mattilsynet, blir barn under ti år rådd frå å ete lever som middagsmat, mens ungdom og vaksne bør ha avgrensa inntak av lever frå vilt og sau. Åtvaringa gjeld likevel ikkje leverpostei.

(©NPK)