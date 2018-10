Søreide meiner Russland har skuld i at INF-avtalen ryk

innenriks

President Donald Trump skulda laurdag Russland for å bryte nedrustingsavtalen INF og varsla at USA derfor vil trekke seg frå avtalen. Sjølv hevdar Russland at USA over mange år har vore med på å undergrave den.

Søreide seier i ein skriftleg kommentar til Klassekampen at «det er beklagelig dersom INF-avtalen nå opphører». Utanriksministeren skriv at avtalen har vore viktig, og at den er «den eneste avtalen som forbyr en klasse med leveringsmidler for atomvåpen».

INF-avtalen forbyr alle landbaserte mellomdistanserakettar. USA hevdar at rakettsystemet 9M729, som russarane no er i ferd med å utvikle, bryt med vilkåra i avtalen. Russland nektar for dette.

– Det er ikkje mogleg over tid å behalde internasjonale avtalar som berre den eine av to partar held. Fleire oppfordringar til Russland om å halde avtalen har dessverre ikkje ført fram, seier Søreide.

Ho legg til at Noreg håper Start-avtalen blir vidareført eller fornya. Denne nedrustingsavtalen mellom USA og Russland avgrensar talet på atomvåpen kvart land får rå over, og den går ut i 2021.

