Fylkesleiarar kravde krisemøte etter Rogaland-sjokket

Mona Høvset bekreftar at møtet vil bli halde måndag ettermiddag eller kveld, slik VG melde søndag.

– Det er komme krav om landsstyremøte frå fylkesleiarar, opplyser ho i ei tekstmelding til NTB.

I helga heldt Rogaland KrF ekstraordinært årsmøte for å avgjere om fylkeslaget støttar regjeringssamarbeid med høgre- eller venstresida. Ein av tre av tre stemte for partileiar Knut Arild Hareides råd om å gå inn i regjering med Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Men berre éin av dei 16 landsmøtedelegatane som vart valde støttar dette vegvalet.

Eit forslag om å velje etter forholdstalsprinsippet vart stemt ned. Det ville gitt fem «raude» delegatar frå KrFs største fylkeslag på det ekstraordinære landsmøtet

Hareide påpeikar at KrFs partileiing har rådd fylkeslaga til å sørgje for at begge partar blir representerte på det ekstraordinære landsmøtet.

Måndag kveld skal til saman 22 delegatar veljast frå fylkeslaga i Buskerud, Hedmark og Finnmark/Troms.

