Salmonellautbrot på hestar ved hesteklinikk

– Det blir no gjennomført ei omfattande kartlegging ved at prøvar blir samla inn frå aktuelle hestar. Inntil vi får svar på desse analysane, vil hestehaldet vere pålagt restriksjonar. Mattilsynet jobbar for å hindre at smitten spreier seg vidare. Vi oppfordrar hesteeigarar til å ikkje flytte hestar til andre stallar inntil situasjonen er under kontroll, seier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Dette er andre gong Mattilsynet finn salmonellasmitte på hestar på kort tid.

– Vi ser veldig alvorleg på dette, ikkje minst fordi nokre hestehald frå utbrotet i sommar framleis ikkje er fri for salmonella. Det går føre seg omfattande flytting av hestar i bransjen, og dette gjer smitteoppklaringa komplisert. No er det viktig at hesteeigarar tar ei rekkje forholdsreglar så smitten ikkje spreier seg vidare.

Rådet frå Mattilsynet er å droppe hestearrangement for å hindre kontakt mellom hestar.

– Vårt generelle råd er å hindre mest mogleg kontakt mellom hestar, og avlysing av hestearrangement er eit smitteførebyggjande tiltak, seier Jahr.

