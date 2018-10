Ny forsking anbefaler nye grep i kreftbehandlinga

innenriks

Fredag publiserer det medisinske tidsskriftet Lancet Oncology ein 60-siders artikkel om korleis kroniske kreftpasientar bør følgjast opp. Norske legar har leidd arbeidet, ifølgje Aftenposten.

– Vi må i langt større grad ha ei pasientsentrert tilnærming, seier Stein Kaasa, leiar for avdeling for kreftbehandling ved OUS.

Mykje av dette handlar om at pasientar som ikkje kan bli friske treng såkalla palliativ behandling, som er lindrande behandling som vil gi eit så godt liv som mogleg. Behovet for palliativ behandling har auka mykje. Ifølgje tal frå Kreftregisteret er talet på personar som lever med kreft med spreiing eller med tilbakefall til kreftsjukdom, meir enn fordobla på 20 år, frå 9.235 i 1996 til 21.351 personar i 2016. Tala er likevel ikkje heilt fullstendige og det blir arbeidd med å få oversikt. Kaasa gir eit forsiktig anslag på at 23.000 pasientar har behov for palliativ behandling i Noreg no.

Artikkelen presenterer kva studiar som er gjort på feltet og kjem med fleire konkrete anbefalingar, som at medisinstudentar må lære meir om temaet og ikkje minst at det må meir ærlegdom inn. Artikkelen understrekar at legar og andre behandlarar må tørre å snakke om døden, og å ta opp spørsmålet om når behandlinga bør avsluttast med pasienten.

