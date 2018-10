Mæland kallar inn fellesnemnda for samanslåing i nord til møte innan to veker

innenriks

– Det går ut invitasjon om ganske kort tid, seier Monica Mæland (H) til ABC Nyheter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser til NTB at invitasjonen skal sendast ut innan to veker, men at ein endeleg dato for møtet ikkje er fastsett.

Det er dermed heilt uvisst om kommunal- og moderniseringsministeren vil lykkast med å få samanslåinga i nord på skjener før KrF gjer sitt vegval 2. november. Invitasjonen til møtet blir altså sendt seinast den same dagen som KrF er samla til det viktige landsmøtet sitt. Dermed kan det bli møte seinare i november.

Arbeidarpartiets gruppeleiar i Troms fylkesting, Kari-Anne Opsal, seier til ABC Nyheter at eit møte i fellesnemnda no neppe blir vedtaksført. Troms vedtok før sommaren at det ikkje er naturleg å delta i fellesnemnda så lenge finnmarkingane ikkje møter.

Og fylkestinget i Finnmark har så langt berre «teke til etterretning» at Kommunal- og moderniseringsdepartementet meiner Finnmark bryt lova når dei ikkje deltek i samanslåingsprosessen. Fylkestinget skal velje medlemmer til fellesnemnda først på eit seinare møte.

– Eg er glad for at partikollegaene våre i Troms i dag stadfestar at det vil vere praktisk og politisk umogleg å gå i fellesnemnd utan Finnmark, seier fylkesordførar Ragnhild Vassvik (Ap) i ei pressemelding frå Finnmark fylkeskommune.

– Vi håper at Stortinget vil sjå saka i eit nytt lys når ho kjem opp igjen. Vi ønsker sjølvsagt ei politisk løysing og at Stortinget etter alt som har skjedd, tek til fornuft, seier ho vidare.

