Dårlege dekk bak fleire dødsulykker

Det viser bladet Motors gjennomgang av ulykkesanalyserapportar frå Statens vegvesen.

Motor har gjennomgått 51 ulykkesanalyserapportar frå ulykker på vinterføre i 2015, 2016 og 2017. I fleire av desse dødsulykkene blir det slått fast at dårlege dekk har vore ei medverkande årsak til ulykka.

Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerheit i Statens vegvesen, fortel at dei samla ulykkesanalyserapportane frå 2017 viser at 26 prosent av dødsulykkene kan tilskrivast tekniske forhold ved køyretøyet.

– Som hovudregel er det då snakk om dekk eller bremser. Nokre dekk er så ekstremt dårlege at ein kan undre seg over at folk i det heile tatt tør å køyre med dei, seier Guro Ranes.

Ranes seier det er viktig at kunnskapsnivået om dekk blir betre.

– At ein er bevisst på kva risiko ein utset seg for ved å køyre med gamle eller dårlege dekk, at ein sjekkar om dekka er riktig montert og orienterer seg om forskjellen på kvaliteten på dekk, blant anna ved hjelp av uavhengige forbrukartestar, fortset ho.

