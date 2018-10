Botsjkarev ute av fengsel – drog rett til ambassaden

innenriks

Botsjkarev vart plukka opp av tilsette ved den russiske ambassaden rett før klokka 12.30 fredag. Han sette seg inn i den ventande ambassadebilen og køyrde direkte til ambassaden.

I uttalane han gav på russisk sa han at han var glad for å sleppe ut av varetekt og at han ikkje ber nag til den norske staten. Russaren håpar å kunne reise heim raskt, kanskje allereie laurdag.

Lauslatinga fann stad kort tid etter at Politiets tryggingsteneste (PST) varsla at dei trekre anken over lauslatinga frå Oslo tingrett torsdag.

(©NPK)