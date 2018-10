Svakare tal enn venta frå Yara

innenriks

På førehand hadde marknaden venta seg eit resultat nærmare 200 millionar dollar, men i staden gjekk Yara tilbake frå 110 millionar dollar i tredje kvartal i fjor.

Yaras driftsinntekter i tredje kvartal enda på 3,51 millionar dollar, mot 3 millionar dollar i same periode i fjor. Dette er omtrent som analytikarane venta, ifølgje Dagens Næringsliv.

Driftsresultatet enda på 153 millionar dollar, opp frå 38 millionar dollar i same kvartal i 2017.

Leveransen av gjødsel var 9 prosent høgare enn i same periode i fjor, noko som hovudsakleg kjem av oppkjøp av anlegg i Brasil og India.

Yara trekker fram auka gasskostnader som ein faktor som påverka kvartalsresultatet, samtidig som auka leveransar og prisar på produkta til selskapet trekte i positiv retning.

– Yara rapporterer 16 prosent forbetring i underliggjande ebitda som følgje av at høgare salsprisar meir enn utlikna auka energikostnadar. Spesielt NPK-marginane våre var sterkare enn i fjor, seier Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether i ei pressemelding. NPK er ein type fullgjødsel.

Holsether konstaterer også at europeiske gassprisar sannsynlegvis vil halde seg høge gjennom vinteren. Dette vil auke kostnadane for Yara, som treng energi for å produsere gjødsel.

