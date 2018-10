Over 8.000 barn under 15 år er seksual- og valdsoffer

innenriks

I alt 140.000 menneske vart registrerte som offer for 151.000 lovbrot i 2017, viser nye tal frå statistikken Offer for politimelde lovbrot frå Statistisk sentralbyrå.

Dette svarar til at 2,7 prosent av den norske befolkninga melde til politiet å ha vore utsette for lovbrot. Det er ein nedgang på 6,6 prosent frå året før, og omfanget av registrerte kriminalitetsoffer i befolkninga er redusert med nesten éin tredel sidan 2004, som var første årgang med denne typen offerstatistikk.

Nedgang i tjuveri

I 2017 vart det registrert 12,9 offer for tjuveri per tusen innbyggjarar. Det er 12 prosent færre enn året før og meir enn ei halvering sidan 2004.

Samla sett utgjorde offera for andre vinningslovbrot, vald og mishandling og seksuallovbrot meir enn ein tredel av alle offera for lovbrot i fjor.

Samanlikna med 2014 vart det registrert 4.800 fleire offer for andre vinningslovbrot i 2017, som i hovudsak dreier seg om personar utsette for bedrageri.

8.100 barn

I same tidsperiode melde 4.500 fleire personar å ha blitt utsett for vald og mishandling eller seksuallovbrot. Det inkluderer drygt 2.600 fleire barn under 15 år.

I alt vart nesten 8.100 barn i denne aldersgruppa registrert som offer for slike lovbrot i 2017. Talet på barn under 15 år som er registrerte her, er dermed langt fleire enn i alle førre år med offerstatistikk.

Ut frå meldingane til politiet i fjor vart nærmare 5.800 personar registrerte som offer for seksuallovbrot. Det er nesten 6 prosent fleire enn året før.

Det vart registrert i alt nesten 2.200 offer for valdtekt i fjor. Talet på valdtektsoffer er på nivå med 2016, men er heile 45 prosent fleire enn gjennomsnittet i femårsperioden før den nye straffelova vart sett i kraft.

(©NPK)