Oslo tingrett ville sette fri spionsikta russar – PST anka på staden

PST bad umiddelbart om oppsetjande verknad, noko som inneber at Botsjkarev framleis må sitte varetektsfengsla inntil anken er behandla.

Dette fekk PST medhald frå dommaren i.

PST bad om framleis fengsling i to nye veker med brev- og besøkskontroll for Botsjkarev under fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag morgon. Politiadvokat Kathrine Tonstad seier til NTB at mistanken mot russaren ikkje er endra og at det framleis er mykje etterforsking som står att.

– Vi er ikkje komne så langt som vi ønsker i etterforskinga, men meiner det framleis er skilleg grunn til mistanke. Det står att tekniske undersøkingar og det er eit hovudfokus no, seier Tonstad.

Forsvararen, advokat Hege Aakre, seier hennar klient er fast på at han er uskuldig i skuldingane frå PST og at han beviser det med sine forklaringar i avhøyr. Ho stussar over tidsbruken PST viser i si framdrift av etterforskinga

– Dei seier dei enno ikkje er ferdige med å analysere dei tekniske beslaga som dei har hatt heilt frå starten av saka, seier Aakre.

