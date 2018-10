Ny bok: Tajik trua med å gå etter misnøye med handteringa av Giske-saka

innenriks

– Eg forstår at det er eg som må velje, sa Hadia Tajik i ein telefonsamtale med Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre i boka «Alle skal ned» om kriseåra frå 2015 til 2017 i Ap.

Fråsegna var i realiteten eit ultimatum til Støre, ifølgje boka som NTB har gjennomgått.

«Hun ønsket ikke å bli værende i partiledelsen om Giske ble», står det i boka. Uttalane fall i nokre timar etter at nestleiar Trond Giske var blitt konfrontert med varsel om seksuell trakassering frå fleire kvinner i partiet, og då partileiinga konkluderte med kritikk mot Giske, men lèt han fortsette i vervet som nestleiar.

Tajik sat saman med to av varslarane då telefonsamtalen fann stad. Ifølgje boka var ho svært opprørt over at sakene ikkje fekk større konsekvensar, og fortalde dei to kvinnene etter å ha lagt på med partileiaren at «hun ikke hadde samvittighet til å være med på å legitimere Giskes oppførsel og maktmisbruk».

Giske måtte til slutt gå av som nestleiar, trass i at han nekta for innhaldet i mesteparten av skuldingane han vart utsett for. Ifølgje forfattarane av boka Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård, skjedde det etter «et kraftig press» mot Støre, blant anna som følgje av ultimatumet Tajik stilte.

