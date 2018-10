KrF-toppar fryktar vegvalet blir splittande

innenriks

I eit intervju med VG seier tidlegare KrF-statsråd Laila Dåvøy at ho er bekymra. Ho legg ikkje skjul på at ho er ueinig med partileiar Knut Arild Hareide, som ønsker eit samarbeid med Arbeidarpartiet og Sp, men det er ikkje der hovudfrykta for framtida ligg.

– Mi bekymring er kva denne diskusjonen om vegval vil gjere med partiet over tid, med så stor usemje og så steile frontar som no, seier ho.

Ho er ikkje den einaste. Fleire toppar på KrFs venstreside seier til Vårt Land at eit tilspissa ordskifte, og måten delegatar blir valde til landsmøtet på, kan ende med å bli ein prosess som i verste fall skadar partiet permanent.

– Dersom prosessen går føre seg på ein måte som gjer at mange sit igjen med ein følelse av at landsmøtet ikkje er representativt, er eg redd for at partiet kan sprengjast etter 2. november, seier sentralstyremedlem Hilde Ekeberg.

