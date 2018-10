Amerikanarane har lagt sin elsk på Noreg

innenriks

Talet på overnattingar viser ein vekst i dei fire sommarmånadane frå mai til august for femte året på rad og dermed endå ein overnattingsrekord. Det vart registrert 17,8 millionar overnattingar, ein auke på 2,1 prosent frå same periode året før, viser tala frå Statistisk sentralbyrå.

Camping meir populært blant utlendingar

Talet på hotellovernattingar auka med 2,5 prosent samanlikna med mai – august i fjor, mens campingovernattingar auka med 3,2 prosent.

I 2. tertial i år auka talet på norske overnattingar totalt med 2,2 prosent frå same periode året før, der auken var 4,5 prosent ved hotell og ein auke på 1 prosent ved campingplassar.

Det er verdt å merke seg at av auken på 186.000 campingovernattingar i denne perioden, var 145.000 av desse gjester frå utlandet.

Dette er også tilfellet for femårsperioden 2013 til 2018, der talet på utanlandske overnattingar har utgjort 76 prosent av veksten på 910.000 fleire overnattingar ved norske campingplassar.

USA-interessa aukar

Målt mot dei fire sommarmånadane i 2017, er det særleg talet på overnattingar frå USA som aukar, med 18 prosent, mens Storbritannia minkar med 15 prosent.

Talet på overnattingar frå USA aukar over heile landet, bortsett frå Hedmark, mens talet på overnattingar frå Storbritannia minkar spesielt i Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Samanlikna med same periode for fem år sidan, i 2013, er det 294.000 fleire overnattingar frå USA i 2. tertial i år. Auken her har vore klart størst på hotell, som står for heile 94 prosent av den samla auken i overnattingar frå USA dei siste fem årene.

(©NPK)