Tyskarjentene fekk unnskyldning frå Noreg – 70 år etter

– Vi seier unnskyld for måten norske styresmakter behandla jenter og kvinner som hadde ein relasjon til tyskarar under andre verdskrigen. Det har teke tid, sa statsminister Erna Solberg (H) under eit arrangement i representasjonsbustaden til regjeringa i Oslo onsdag.

Ho slo også fast at behandlinga kvinnene fekk, var eit brot på grunnprinsippet til rettsstaten om at ingen borgar skal straffast utan dom eller dømmast utan lov.

Som ramme for unnskyldninga hadde regjeringa valt 70-årsmarkeringa for FNs menneskerettserklæring.

Gjekk ut over barna

Blant gjestene var Reidar Gabler (72), som var spedbarn då han blei send til Tyskland saman med mora Else etter krigen

– Det er stort å vera her og høyra unnskyldninga frå statsministeren, seier Gabler til NTB.

Både han og kona Marit (69) fekk på førehand fortelja Solberg om opplevingane sine.

– Det verste var at det gjekk ut over våre eigne ungar, som blei kalla tyskarungar og nazistar, streka Gabler under. Han kunne fortelja at sonen allereie som treåring kom heim frå barnehagen og spurde om han var tyskarunge.

Mista statsborgarskapet

Til liks med andre kvinner som gifta seg med tyske soldatar, blei Else fråteken det norske statsborgarskapet sitt. Ho søkte fleire gonger om å få koma heim til Noreg, men ho fekk avslag kvar gong. I dag ligg ho gravlagt i Berlin ved sida av ektemannen Erich. Unnskyldninga frå Noreg kom nøyaktig 73 år etter at dei gifta seg.

Solberg innrømmer at det har teke lang tid å få unnskyldninga på plass. Det kjem ifølgje statsministeren av at det har teke lang tid før nokon har villa stå fram med historiene sine. Først dei siste åra har det blitt kasta skikkeleg lys over saka, meiner ho.

Gatejustis

Ingen veit nøyaktig kor mange kvinner som blei utsette for overgrep, men eit overslag lyder på 40.000-50.000. Det er registrert mellom 10.000 og 12.000 norsk-tyske barn.

Ifølgje direktør Guri Hjeltnes ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoritetar (HL-senteret) blei kvinnene arresterte, internerte, utviste og fråtekne statsborgarskap. Dei blei også utsette for gatejustis, som å bli tvangsklipte. Overgrep som blei meldt til politiet, blei gjerne lagt bort.

Mange mista også jobbane sine. Skuldinga gjekk på at dei hadde oppført seg uverdig og gifta seg med fienden.

– Det må reknast som dokumentert at rettsvernet til desse kvinnene svikta etter krigen, seier Hjeltnes.

94-åring torde ikkje koma

Kor mange av kvinnene som framleis lever, er uvisst. Ei av dei, ei 94 år gammal kvinne, våga ikkje å vera til stades onsdag, sjølv om ho var invitert.

– Ho torde ikkje å koma i frykt for konsekvensane det kunne fått for henne og familien, seier filmskapar og journalist Lena-Christin Kalle til NTB.

Kalle har i ti år prøvd å få innsyn i arkivet til staten over korleis styresmaktene behandla tyskarjentene, men utan å lykkast. No meiner ho det er på høg tid at arkivera blir opna.

Reidar Gabler seier han er svært takksam for at temaet endeleg blir teke opp.

– Men det har teke altfor lang tid. Mange av dei det gjeld, er jo borte, seier Reidar Gabler til NTB.

Brennaktuelt

Til liks med mange andre kvinner, ville mor hans aldri snakka om opplevingane sine heime.

– Togn og skam. Mødrene våre stod aldri fram. Dei gjekk i grava med dette, sa menneskerettsforkjemparen Gerd Fleischer under arrangementet.

Ho er sjølv fødd i 1942 med norsk mor og tysk far. Erfaringane sine har ho brukt til å kjempa for innvandrarar og flyktningar.

– Vi kan prøva å førestilla oss korleis kvinner og barn har det i andre land der dei ikkje har dei same rettane som i Noreg. Dette er eit brennaktuelt tema også i dag, slo Fleischer fast.

