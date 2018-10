Langsam nedgang i Tsjernobyl-forureining

innenriks

Nedfallet av cesium-137 over Noreg etter Tsjernobyl-ulykka i 1986 var blant det høgste i Europa, og delar av Sør- og Midt-Noreg vart særleg hardt ramma. Denne forureininga er mykje meir langvarig enn først venta, opplyser Statens strålevern.

I fleire område er den radioaktive forureininga etter Tsjernobyl framleis høgare enn det som er tillatt for matvarer. Nedgangen av forureininga i planter, dyr og menneske er no så langsam at den har ei halveringstid på rundt 30 år. I tillegg kan det vere store variasjonar i forureininga frå år til år. Dette gjer at det kan vere vanskeleg å sjå nokon reell nedgang i forureininga på kort sikt, viser vurderinga frå Strålevernet.

