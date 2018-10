Hareide: – Prøver Høgre for hardt å påverka, blir det gjennomskoda

innenriks

KrF-leiaren var onsdag kveld invitert til Vennesla for å snakka om boka si «Det som betyr noko». På veg inn til eit fullstappa arrangement seier partileiaren at han er overraska over den harde ordbruken til statsministeren mot han.

I eit intervju med DN tysdag sa Solberg mellom anna at snuoperasjonen til Hareide kan utfordra tilliten til det politiske systemet og at mange ville kunne oppleva det som mangel på demokrati og eit maktbehov. Til Aftenposten måndag sa ho at Hareide no vil samarbeida med dei mest rabiate motstandarane av politikken til partiet.

– Eg forstår at det har mykje å seia for Høgre om dei blir sitjande i regjering. Men prøver ein for sterkt å påverka, så blir det gjennomskoda. Og Høgre er nok dei som har arbeider mest organisert for å påverka den avgjerdsprosessen KrF skal gjera, seier Hareide til NTB.

– Når ho seier at dette utfordrar tilliten til demokratiet, så vil eg seia at demokratiet handlar jo om fleirtal. Og den regjeringa Erna har i dag, den har ikkje fleirtal, legg han til.

Hareide seier han også har merkt seg at Frps Carl I. Hagen har sagt at han kjem med hatretorikk.

– Då seier eg, kom med eit eksempel, seier Hareide.

– Eg kjem ikkje med hatretorikk, men eg peikar på stor avstand mellom politikken til dei to partia våre. Men det gjer eg også med SV, utan at dei på nokon måte ymtar om at eg kjem med hatretorikk, seier Hareide.

