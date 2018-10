Dale fornøgd med at britisk selskap overtar Sørlandsbanen

innenriks

– Eg gler meg over at vi no kan begynne å hauste resultata av jernbanereforma, seier Dale i ei pressemelding.

Han meiner togtilbodet blir minst like godt som i dag, samtidig som kostnadane blir mykje lågare.

– Over ein tiårsperiode vil vi få halvert kostnadane til drifta av togtilbodet på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det utgjer eit betydeleg beløp, godt over tre milliardar kroner. Det kan ein få mange forbetringar i jernbanetilbodet for, seier Dale i ei pressemelding.

Det britiske selskapet Go-Ahead overtar drifta frå NSB 15. desember 2019.

– Eg kjem til å følgje nøye med på at dei store endringane som er gjennomført i jernbanesektoren, faktisk fører til meir jernbane for pengane, lovar samferdselsministeren.

