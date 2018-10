Éi av ni kvinner kom inn på krigsskuleutdanning

innenriks

Av dei 298 kvinnene som søkte krigsskuleutdanning i år, fekk 32 av dei tilbod om skuleplass, ifølgje Forsvarets Forum. Sjefen for Forsvarets høgskole, kontreadmiral Louise Dedichen, meiner tala er skuffande.

– Viss vi verkeleg vil ha fleire kvinner inn, får vi det til. Vi må setja oss eit måltal og så må vi gjennomføra. Vi må sørgja for at kvinnedel ikkje berre blir ei politisk målsetjing, men at det er noko som vi faktisk blir målte på, seier Dedichen.

Ifølgje Forsvarets høgskole fell ein stor del av kvinnene frå på testar der det har blitt sett såkalla objektive kriterium. Dekan Thor-Erik Hanssen meiner det er på tide å stilla spørsmål ved desse kriteria.

– For å få inn fleire analytiske hovud, kan vi differensiera utdanninga meir. Vi må vurdera krava vi stiller med tanke på kva oppgåver som faktisk skal utførast, seier Hanssen.

Sjef for Heimevernet, Generalmajor Eirik Kristoffersen, er einig i at det blir lagt for mykje vekt på dei fysiske testane og etterlyser vurderingar basert på breiare kriterium.

– Eg har eitt døme: Vi seier at alle skal klara fem armhevingar. Då bør vi stoppa når dei har nådd fem. Ikkje halda fram. Ei jente som klarer fem, er like kvalifisert som ein gut som tek ni. Fleire utanlandske avdelingar har begynt med dette. Minstekravet må vera godt nok. Så må vi heller vurdera kandidatane på andre kriterium, som lag-samansetjing og behov for mangfald. Men dei kriteria er mykje vanskelegare å måla, forklarer Kristoffersen.

