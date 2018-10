Redd Barna ber Noreg stoppa tvangsretur av barn til Afghanistan

innenriks

Organisasjonen ber no Noreg og land i Europa stoppa retur av afghanske barnefamiliar og einslege mindreårige.

Det finst lite forsking på korleis det går med barn som blir tvangsreturnerte, men i to ferske rapportar tek Redd Barna temperaturen på situasjonen.

– Livredde

Organisasjonen har intervjua 57 afghanske barn og ungdommar som har søkt asyl i Europa, og som har blitt returnerte. I tillegg er 30 barn og unge intervjua før returen. Resultatet er nedslåande:

Av dei som er intervjua, fortel over halvparten at dei har opplevd vald og tvang. Tre av fire kjende seg ikkje trygge under returprosessen, mens barna fortel at dei fekk lita eller inga støtte etter returen. Berre tre av barna hadde ein reintegreringsplan, og mange manglar nettverk og kontaktar i Afghanistan.

– Alle barn og unge vi har snakka med i Noreg, er livredde for å bli returnerte. Det kjem ofte av det dei har opplevd eller sett sjølve. Barna har opplevd bomber og krig, og dei har sett lærarar og elevar bli brende på skulen. Nokre av barna har blitt prøvd rekrutterte til væpna og valdelege grupper, seier Monica Sydgård, leiar for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Søkjelys på retur

Afghanistan er eitt av dei farlegaste landa i verda for barn. Men i takt med at tryggingssituasjonen har forverra seg, har det blitt eit stadig skarpare søkjelys på å returnera afghanske asylsøkjarar tilbake til heimlandet.

I perioden 2015–2017 har 70 barn som kom til Noreg med familien og 229 ungdommar som kom som einslege mindreårige, blitt tvangsreturnerte til Afghanistan. Einslege mindreårige blir i regelen sende ut når dei fyller 18. Samtidig har 54 barn som kom med familien og 64 einslege mindreårige blitt sende tilbake med assistert retur.

I 2016 stod Noreg for 65 prosent av alle tvangsreturar frå Europa til Afghanistan, og Noreg er eitt av få land i Europa som tvangsreturnerer afghanske barnefamiliar, ifølgje Redd Barna. Årsaka er at Noreg og UDI vurderer fleire område i Afghanistan som trygge.

Farar

Ein av ungdommane Redd Barna har snakka med, fortel om farane som ventar i heimlandet.

– For det første, det er veldig vanskeleg å overleva i Afghanistan. To: Det er vanskeleg å få jobb. Viss vi ikkje har jobb, har vi ingen pengar, og då må vi driva med kriminalitet. Tre: Vi kan bli rekrutterte til Taliban. Då må vi drepa andre. Det er endå verre. Eg vil ikkje drepa andre.

Redd Barna meiner den norske politikken overfor barna frå Afghanistan er inhuman.

– Vi øydelegg moglegheita deira for ein god oppvekst, og set rettane deira og livet deira i fare ved retur. Vi ber no norske styresmakter stoppa all retur av barnefamiliar og einslege mindreårige til Afghanistan, og avskaffa ordninga med mellombels opphald, seier Sydgård.

