Politiet har fått inn 130 tips i Tengs-saka

innenriks

Politiinspektør Lars Ole Berge bekreftar overfor P4 at dei ikkje har nokon mistenkte i den 23 år gamle drapssaka.

– Medan vi ventar på svar på biologisk spormateriale som er sendt inn til analyse, er etterforskinga trappa noko ned. Vi forfølgjer tips og gjer andre etterforskingsoppgåver, seier Berge.

Det er DNA-prøvar som tidlegare er blitt analyserte, som er sendt inn til nye analysar.

– I tillegg har vi bestemt oss for å sende inn spormateriale som tidlegare ikkje er undersøkt, for å sjå etter DNA-treff, seier politiinspektøren.

17 år gamle Birgitte Tengs vart funnen valdtatt og drepen på Karmøy i mai 1995. I desember 2016 anbefalte Kripos' cold case-gruppe ei ny etterforsking i saka som vart den første som vart tatt opp av gruppa.

I 1997 vart Tengs' då 19 år gamle fetter dømt for drapet på kusina. Fetteren anka og vart året etter frikjent i lagmannsretten.

Advokaten til fetteren, Arvid Sjødin, er skuffa over at at det ikkje kjem resultat etter så mange år, men seier det også er forståeleg.

– Det vil alltid vere ei uvisse knytt til så gamle opplysningar som kjem fram i denne saka. Det er opplysningar som ligg i avhøyr, og andre opplysningar som har komme så mange år etterpå, seier Sjødin til P4.

No ventar Sjødin i spenning på resultata av DNA-prøvane som er sendt til analyse i Austerrike.

Denne hausten har TV 2 vist ein TV-serie om Tengs-saka og om politietterforskinga. Mange av dei nye tipsa er komne inn i samband med serien.

(©NPK)