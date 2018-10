KrFU-nestleiarar nektar å la seg pressa til å trekkja seg

innenriks

VG har fått tilgang til ein e-post der det blir hevda at ungdomspartiet er i ei tillitskrise.

– Før valet av nytt sentralstyre var alle samde om at vi ikkje skulle blanda meining i retningsvalet og valet av tillitsvalde. Det heldt vi oss lojale til, med den konsekvensen at de no dolkar oss i ryggen ved første vegkryss, heiter det i e-posten som har tittelen «Et grovt tillitsbrudd».

– Trekk dykk

E-posten er send til dei to nestleiarane i KrFU Nikolai Berglund Skogan og Edel-Marie Haukland, og i tillegg til sentralstyremedlemmene Emma Løvaas Akyeampong, Karine Skoglund og Kristofer Olai Ravn Stavseng.

Desse fem har signalisert støtte til rådet til Hareide om å søkja regjeringssamarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

– Vi har respekt for at de ikkje ønskjer å stemma mot eiga overtyding, men då må de heller trekkja dykk og gje plassen til nokon som kan stemma i tråd med det organisasjonen har vedteke, heiter det i e-posten.

Respekt for mindretalet

Det har verken Skogan eller Haukland nokon planar om.

– Eg har brukt lang tid på å vurdera kva eg skulle gjera, og prøvd å vera så fair som mogleg. Dette er ikkje ein omkamp, det er den oppriktige overtydinga mi om at delegatane må få stemma fritt. Difor stiller eg som delegat 2. november, skriv Haukland i ein SMS til NTB.

Skogan skriv i ein SMS til VG at han ikkje har tenkt å trekkja seg som landsmøtedelegat. Han meiner ungdomspartiet kan læra av måten leiinga til morspartiet handterer ulike synspunkt på, og manar til respekt for at eit mindretal kan tenkja annleis.

– Eg ønsker ikkje å kommentera noko ut over dette, skriv han i ein SMS til NTB.

Avviste tvang

KrFU-leiar Martine Tønnessen sa til NTB før sentralstyremøtet til partiet torsdag i førre veke at kvar enkelt delegat sjølv må finna ut kva dei vil stemma, sjølv om ho meiner at vedtaket frå KrFU-landsmøtet forpliktar.

– Men eg kan ikkje sitja på toppen og tvinga nokon til å stemme for det eg meiner, sa ho.

Tønnessen stadfestar overfor NTB at delegasjonen til landsmøtet har fått brevet.

– Dette vil vi diskutera internt, og eg ønskjer ikkje å kommentera dette ytterlegare, skriv ho.

Speglar stammetal

Under landsmøtet til KrFU på Gardermoen 22. september stemde 47 for å gå inn i regjering med Høgre, Venstre og Frp, mens 33 stemde for ikkje å gå inn i regjeringa vi har i dag. Vedtaket blei gjort helga før partileiar Knut Arild Hareide kom med rådet sitt.

Kvar av dei fem som vil stemma for linja til Hareide har 6,6 delegatar frå landsmøtet til ungdomspartiet i ryggen, mens dei sju som vil inn i den noverande regjeringa har 6,7 landsmøtedelegatar bak seg.

– Fleirtalet på KrFU-landsmøtet blir reflektert i delegasjonen vår, skriv Skogan i ein SMS til VG.

