KrF-utsendingar frå Møre og Romsdal vil ikkje ha Ap-samarbeid

innenriks

Eit fleirtal av utsendingane frå Møre og Romsdal til det ekstraordinære KrF-landsmøtet 2. november vil inn i Solberg-regjeringa, og ikkje samarbeida til venstre slik Hareide ønskjer, viser ein gjennomgang Sunnmørsposten har gjort av kandidatane til landsmøtedelegasjonen.

Det er bakteppet når KrF-leiar Knut Arild Hareide, saman med nestleiar Olaug Bollestad, kjem til Ålesund for å vera med på eit lukka medlemsmøte i samband med stiftinga av nye Ålesund KrF tysdag kveld.

Sju av tolv har teke klart standpunkt for å gå i regjering med Erna. Ein ønskjer at partiet skal halda fram som i dag, mens dei fire andre er i tenkjeboksen. Kandidatlista skal no til behandling i lokallaga.

Fylkesleiar Randi Walderhaug Frisvoll seier til Sunnmørsposten at dei ikkje har vurdert kva kandidatane meiner då dei sette opp lista.

– Vi har ikkje full oversikt over kva dei ulike kandidatane meiner. Vi har sett opp ei liste som speglar heile fylket og som har ei god fordeling mellom kvinner og menn, seier Frisvold.

Ho seier det kan bli endringar etter at alle lokallaga har sagt sitt.

Hareide, Bollestad og 2. nestleiar Kjell Ingolf Ropstad reiser for tida landet rundt på medlemsmøte for å overtyda medlemmene om dei respektive syna sine. Dei to nestleiarane er ueinige med partileiaren i samarbeidsspørsmålet. Møtet i Ålesund tysdag er det femte i rekkja etter møte og duellar i Vennesla, Stavanger, Trondheim og Bergen.

(©NPK)