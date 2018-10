Høgre: Ufint med aksjonar for å påverka KrF-prosess

innenriks

– Det er ufint og ugreitt å oppmoda til aksjonar og mobilisering for å få folk til å melda seg inn i eit parti for å påverka i ei bestemt sak, seier generalsekretær i Høgre, John-Ragnar Aarset, til NTB.

– Det er ufint å utnytta og prøva å kuppa politiske parti for å oppnå eit særskilt vedtak. Eg håpar ikkje at KrF opplever det i den prosessen partiet er inne i no, legg han til.

Alliansen-leiar Hans Lysglimt Johansen har meldt seg inn i KrF Oslo i eit forsøk på å påverka partiet til å velja sentrum-høgre framfor sentrum-venstre, fortalde Nettavisen måndag. I helga oppmoda også redaktør for nettstaden Resett, Helge Lurås, folk til å melda seg inn i KrF for å påverka vegvalet.

Eigen prosess

Partisekretær i Arbeidarpartiet, Kjersti Stenseng, meiner det er heilt naturleg at folk som deler grunnsynet til KrF og vil påverka, no melder seg inn.

– Men eg håpar folk melder seg inn i det partiet dei er mest einig med, og ikkje berre av taktiske grunnar går med i eit parti som dei verken stemmer på eller sympatiserer med, seier ho til NTB.

– Ap er oppteken av at KrF skal få gjennomføra sin eigen demokratiske prosess utan innblanding frå andre parti.

PÅ det ekstraordinære landsmøtet sitt 2. november skal KrF avgjera om partiet skal følgja rådet til KrF-leiar Knut Arild Hareide om å søkja regjeringssamarbeid med Ap og Sp, eller halda fram samarbeidet med regjeringa vi har i dag.

Dei to tidlegare stortingsrepresentantane Bjørg Tørresdal og Hans Olav Syversen er bedne om å leia det avgjerande landsmøtet, ifølgje Trønder-Avisa.

2.000 nye medlemmer

Sidan Hareide kom med rådet sitt i ein tale til landsstyret 28. september, har partiet fått over 2.000 nye medlemmer.

Reaksjonane lét ikkje venta på seg frå KrF-leiinga etter oppmodingane frå Lysglimt og Lurås.

– At ytre høgre ønskjer å køyra ein aksjon for å redda Frp, synest eg er ufint, sa Hareide til VG.

Parlamentarisk nestleiar Hans Fredrik Grøvan meiner dette er «ein utruleg usympatisk måte å gjera påverknad på».

Ifølgje oversikta til VG støttar no 34 av dei 190 landsmøtedelegatane linja til Hareide, mens 33 går mot rådet til partileiaren. Tilsvarande styrkeforhold i samanstillinga til BT er 22 mot 18.

Intens dragkamp

Hareide er tysdag kveld med på eit lukka medlemsmøte i Ålesund, der han møter nestleiar Olaug Bollestad til duell. Onsdag reiser Hareide til Vennesla i Agder for å vera med på arrangementet Bøker, mat & prat, der han skal snakka om den ferske boka sin «Det som betyr noko».

Sjølv om andre parti overfor omverda vil la KrF gjennomføra prosess sin i fred, er trykket stort mot partiet.

Statsminister Erna Solberg (H) følte sist helg behov for å ta Hareide i forsvar etter at redaktør i Finansavisen Trygve Hegnar i ein leiarartikkel trekte fram Judas Iskariot i beskrivinga si av det han meiner er KrF-leiaren sitt svik mot eigne veljarar og Solberg.

Laurdag parkerte Unge Venstre eit forslag om å utvida abortgrensa til 24. veke, eit forslag som hadde fått KrF til å reagera sterkt. Solberg tok elles opp att i eit blogginnlegg sist veke at den noverande abortlova ligg fast.

Samtidig fortalde VG fredag at Ap-nestleiar Hadia Tajik under ein lunsj i New York sa at KrF kan få utanriksministeren i ei ny Ap-leidde regjering. Tajik stadfestar utsegna, men seier ho blei framført i ein spøkefull tone.

