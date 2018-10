Finnmark bryt lova ved ikkje å delta i samanslåing, fastslår departementet

innenriks

Finnmarks fylkesordførar Ragnhild Vassvik (Ap) reagerer skarpt på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kjem med denne konklusjonen berre éin dag før Finnmark fylkesting møtest for å behandle si eiga lovlegskapsvurdering.

– Dette føyer seg inn i eit mønster der staten fullstendig køyrer over Finnmark, seier Vassvik til NTB.

Ugyldig og oppheva

Kommunalminister Monica Mælands (H) juristar meiner det ikkje er rom for tvil:

– Vedtaket i Finnmark fylkesting 20. juni om ikkje å velje medlemmer til fellesnemnda, bryt med den rettslege plikta til fylkestinget. Vedtaket er ei ulovleg avgjerd, det er ugyldig og er med dette oppheva, heiter det i eit brev frå Kommunal- og regionaldepartementet til Finnmark fylkeskommune.

«Neppe tvilsamt»

Finnmark blir pålagt å behandle saka på nytt. Vidare heiter det at vedtaket til departementet er endeleg og ikkje kan klagast på.

Det heiter også i brevet at «det neppe kan vere særleg tvilsamt» at fylkestinget har ei rettsleg plikt til å velje medlemmer til fellesnemnda.

Fellesnemnda er det organet som skal førebu ei samanslåing og der det etter ein tidlegare avgjerd i departementet skal sitte 17 representantar frå Finnmark og 19 representantar frå Troms.

Nektar framleis

Vassvik er tydeleg på det ikkje kjem til å bli valt medlemmer til fellesnemnda under fylkestingsmøtet denne veka.

– For det første ventar vi på stortingsbehandlinga av forslaget frå Senterpartiet om å oppheve samanslåinga av Finnmark og Troms. Dernest ventar på vi den varsla oppgåvemeldinga frå regjeringa. Og ikkje minst må den generelle politiske situasjonen og KrFs vegval avklarast først, seier Vassvik til NTB.

Ingen klar frist

Fylkesordføraren legg til at Finnmarks eiga utgreiing av om vedtaket er lovleg delvis er i motstrid med konklusjonen til departementet.

– Konklusjonen i utgreiinga som etter planen skal behandlast av fylkestinget, er at vi er lovpålagt å velje medlemmer til fellesnemnda, men at det ikkje er sett nokon tydeleg frist for når dette valet skal gjerast, seier Vassvik.

