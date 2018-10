Erna Solberg: – Hareide karikerer høgresida

innenriks

I eit intervju med DN tysdag går statsministeren til kraftig angrep på venstresvingen til Hareide i norsk politikk.

Ho seier ho har sett seg lei på skildringa til Knut Arild Hareide av kor varme og solidariske venstresida er, som ein motsetnad til det Høgre, Frp og Venstre er.

– Når Knut Arild inviterer til ein diskusjon om anstendig og ikkje anstendig, som han heile tida snakkar om, bidreg han til polarisering av debatten, ein slik moralsk konkurranse. Den er det ganske mange på vår side av politikken som reagerer på. Eg meiner at det norske samfunnet har blitt varmare på desse åra for utsette grupper, fordi vi har eit pragmatisk forhold til løysingar, seier Solberg.

– Skaltar og valtar med tilliten til veljarane

Solberg meiner snuoperasjonen til KrF kan svekkja tilliten til det politiske systemet.

– Mange vil kunna oppleva det som mangel på demokrati. Vi må passa på at vi ikkje skaltar og valtar med tilliten til veljarane til at systemet er veljarstyrt, ikkje elitestyrt, seier Solberg.

Ho er redd for at «politikken kan enda opp med berre å bli sett på som posisjonering og spel». Statsministeren seier det ikkje er nokon veg tilbake for KrF viss dei vel Ap.

– På kort sikt er det ikkje det. Men døra vår står open. Problemet er at Hareide har gjeve frå seg alle korta slik han spelar no. For det blir vanskeleg å koma tilbake til oss etter å ha forhandla med Ap og Sp, særleg når den historia Knut Arild fortel no er at det dreier seg om eit verdival, seier Solberg.

– Solberg tek feil

Knut Arild Hareide seier i ein kommentar at Solberg tek feil.

– Veljarane valde i fjor eit fleirtal på Stortinget som ikkje ønskte Frp i regjering. Dermed er det ikkje eit fleirtal bak Solberg-regjeringa. At Solberg har valt Frp framfor KrF beklagar eg, men eg respekterer valet hennar. Eg forstår at Solberg ikkje ønskjer ei ny sentrumsbasert regjering. Eg trur ei regjering sett saman av KrF, Sp og Ap vil vera endå betre for distrikta, familiane, landbruket, kampen mot fattigdom og dei kristne verdiane.

– Eg registrerer at dette kjem frå den same Erna Solberg som har sagt at ho vil respektera den interne debatten i KrF om vegval og ikkje blanda seg inn i han, legg Hareide til.

