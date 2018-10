Uro i KrF for å bli «kuppa» av nyinnmelde

innenriks

Nettavisen fortalde måndag at Alliansen-leiar Hans Lysglimt Johansen har meldt seg inn i KrF for å kunna stemma dei til høgre i Oslo. Han ser ikkje vekk frå at han kan melda seg ut igjen dagen etter landsmøtet – og tilbyr å betala for å melda inn andre som vil påverka valet til KrF.

I helg oppmoda også redaktøren bak den omstridde nettstaden Resett folk til å melda seg inn i KrF og påverke valet . «Etter landsmøtet er over, kan dere jo melde dere ut igjen», skriv redaktøren Helge Lurås.

– Eg synest det bryt med noko av den demokratiske tenkinga vår. At ytre høgre ønskjer å køyra ein aksjon for å redda Frp, det synest eg er ufint, seier partileiar Knut Arild Hareide til VG.

– Eg synest det er ein utruleg usympatisk måte å gjera påverknad på, når ein gjer det for å driva lobbyverksemd, utan å kjenna på motivasjon eller lyst til å vera medlem av eit parti. Eller det dette partiet står for, seier KrF-topp Hans Fredrik Grøvan til VG.

«Det kjennest som eit kupp», sa bystyremedlem Bjørg Josefsen i Sandnes etter lokallagsmøtet deira sist veke. VG skreiv då om reaksjonar på at nye medlemmer dukka opp på møtet og det blei valt åtte «raude» delegatar til lagnadsvalet.

KrF skal følgja innmeldingane nøye etter oppmodinga frå Lysglimt Johansen.

– Vi har sett oppmodinga hans, og følgjer utviklinga på nye medlemmer nøye. Dette er heilt klart ikkje ei form for aksjonisme vi ønskjer, skriv KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset i ein e-post til VG.

Over 1.500 nye medlemmer har meldt seg inn i partiet mellom fredag 28. september til 9. oktober, ifølgje KrFs eigne tal.

